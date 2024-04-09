Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 36: Frauke hat "gar keinen Bock mehr"

Tageszusammenfassung 36: Frauke hat "gar keinen Bock mehr"

32 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12

Die erneute Nominierung trifft Frauke hart. "Was soll ich hier chillen mit Menschen, die mich scheiße finden", schüttet sie Tanja und Maja ihr Herz aus. Wird ein Vorschlag von Marcus, der vor dem drohenden Auszug geschützt wurde, ihre Stimmung aufhellen?

