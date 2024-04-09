Tageszusammenfassung 36: Frauke hat "gar keinen Bock mehr"Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 37: Tageszusammenfassung 36: Frauke hat "gar keinen Bock mehr"
32 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12
Die erneute Nominierung trifft Frauke hart. "Was soll ich hier chillen mit Menschen, die mich scheiße finden", schüttet sie Tanja und Maja ihr Herz aus. Wird ein Vorschlag von Marcus, der vor dem drohenden Auszug geschützt wurde, ihre Stimmung aufhellen?
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen