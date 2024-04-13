Tageszusammenfassung 40: Kater-Stimmung nach der PartyJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 41: Tageszusammenfassung 40: Kater-Stimmung nach der Party
32 Min.Folge vom 13.04.2024Ab 12
Der Morgen danach: Fast alle Bewohner:innen sind nach der Party am Abend zuvor verkatert. Außerdem liegen nicht alle in ihren eigenen Betten... und ein:e Bewohner:in ist zu weit gegangen und muss den Container verlassen
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen