Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Big Brother live - Beef statt Betten!

JoynStaffel 2024Folge 43
Big Brother live - Beef statt Betten!

Big Brother live - Beef statt Betten!Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 43: Big Brother live - Beef statt Betten!

46 Min.Ab 12

Trotz mehrerer Ermahnungen wurde tagsüber geschlafen - ein Regelverstoß, der nun Konsequenzen hat. Yael teilt ihr Bett ab sofort mit Frauke und ärgert sich vor allem darüber, dass sich ausgerechnet für Viel-Schläfer Christian nichts ändert: "Die Person, die am meisten gepennt hat, hat die gleiche Situation wie vorher!" Nicos bietet an, komplett auf ein Bett zu verzichten. Kann er sich damit vor dem drohenden Exit schützen?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen