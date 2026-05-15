Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 15.05.2026: Episode 16
45 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Holzfiguren, Puppen und Figurinen aus französischem Porzellan: Bei einer Kontrolle am Flughafen Sabiha Gökçen in Istanbul kommen im Gepäck einer Reisenden aus Genf diverse Mitbringsel zum Vorschein. Dem Pass der Frau entnehmen die Zollbeamten, dass sie innerhalb eines Jahres vierzigmal in die Türkei ein- und ausgereist ist. Handelt es sich bei den verdächtigen Objekten tatsächlich um Geschenke oder sind sie für gewerbliche Zwecke bestimmt? Ein Passagier aus den USA gerät ebenfalls in Erklärungsnot. Warum führt der Mann so viele Vitaminpillen mit sich?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.