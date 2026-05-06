Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 06.05.2026: Episode 17
46 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Keine persönlichen Gegenstände, stattdessen eine große Menge Porzellan: Eine Reisende hat am Flughafen ungewöhnlich viele Teller in ihren Koffern verstaut. Dabei handelt es sich um handgefertigte Stücke. Wollte die Frau die Einfuhrabgaben für das hochwertige Geschirr umgehen und die Ware später zum Verkauf anbieten? Und im Hafen der türkischen Metropole wird ein Schiffscontainer als verdächtig eingestuft. Laut Frachtbrief besteht die Ladung aus Fruchtsaft und Wasser. Aber möglicherweise verbirgt sich darin Schmuggelware. Auf dem Röntgenbild sind Auffälligkeiten zu erkennen.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.