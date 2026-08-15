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Border Patrol Australia

Die Band-Babysitterin

Staffel 12Folge 4vom 15.08.2026
Die Band-Babysitterin

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Border Patrol Australia

Folge 4: Die Band-Babysitterin

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Im Gepäck einer Amerikanerin werden große Mengen an Methamphetaminen gefunden, und zwei Männer aus Pakistan erzählen nicht die Wahrheit, als sie nach ihren Reiseplänen gefragt werden. Außerdem gerät ein australisches Paar in das Visier der Beamten: Es ist im Besitz eines verstörenden tierischen Körperteils.

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