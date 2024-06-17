Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 15vom 17.06.2024
22 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12

Im Postzentrum am Flughafen Perth herrscht reger Betrieb: Heute muss Vierbeiner Vulcan eine feine Nase beweisen, denn immer wieder werden illegale Substanzen per Post versandt. Derweil windet sich ein verdächtiges Pärchen im Verhör der Sicherheitsbeamten. Obwohl in ihrem Gepäck Drogen gefunden wurden, beteuern die beiden Reisenden ihre Unschuld. Außerdem muss ein Mann den Beamten erklären, wozu er die große Menge an Abführmittel in seinem Gepäck benötigt.

ProSieben MAXX
