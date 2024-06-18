Border Patrol Australia
Folge 17: Berauschende Bälle
22 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
Im Postzentrum stoßen die Sicherheitsbeamten auf einen verdächtigen Rucksack: Obwohl die Sendung laut Zollerklärung unbedenkliche Ware enthält, bestätigt eine Durchsuchung den Verdacht der Beamten. Derweil wird ein Mann festgehalten, der sich angeblich nicht an den Code seines Koffers erinnern kann. Als dann auch noch seine skurrile Reiseroute zur Sprache kommt, steht fest: Dieser Reisende hat etwas zu verbergen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International