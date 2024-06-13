Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ferien auf dem Bauernhof

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 6vom 13.06.2024
Folge 6: Ferien auf dem Bauernhof

23 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Wenn aus einem kindischen Geschenk eine illegale Fracht wird, kann es sich nur um einen Fall für die Grenzpolizei handeln. Und was eine Chinesin in ihrem Gepäck versteckt hält, sorgt nicht nur am Flughafen für Aufsehen.

ProSieben MAXX
