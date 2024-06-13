Ein Extra für die FeuerwehrJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 8: Ein Extra für die Feuerwehr
Folge 8
23 Min.
13.06.2024
Ab 12
Die Grenzpolizei stoppt eine Fracht mit heißem Geheimnis - und dabei handelt es sich nicht um die Feuerwehruniformen, die sich angeblich im Paket befinden sollten. Ein anderes Gepäckstück löst derweil einen Beziehungsstreit aus - und womöglich auch eine Geldstrafe.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
