Border Patrol Australia
Folge 18: Entwaffnet
22 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
Über den Postweg werden regelmäßig Waffen illegal über die Grenze geschmuggelt und so stoßen die Sicherheitsbeamten auch heute auf eine äußerst gefährliche Fracht. Derweil muss ein Reisender den Beamten erklären, warum aus seinem Parfum schmierige Masse ausläuft und auch ein Pärchen aus Bhutan muss sich den Fragen der Sicherheitsbeamten stellen. In ihrem Koffer scheinen sich organische Objekte zu befinden. Ob es sich dabei wirklich um Obst handelt?
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International