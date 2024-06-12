Border Patrol Australia
Folge 4: Leguane auf Kreuzfahrt
24 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Suppe oder doch illegale Substanzen? Diese Frage stellen sich die Grenzbeamten bei der Durchsuchung eines Pakets aus Malaysia. Derweil lernt eine Frau unfreiwillig die dunkle Seite ihres Ehemannes kennen - ob sie vom Betäubungsmittel in dessen Tasche gewusst hat?
Border Patrol Australia
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
