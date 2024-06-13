Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Froschfleisch und andere Delikatessen

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 5vom 13.06.2024
Froschfleisch und andere Delikatessen

Froschfleisch und andere DelikatessenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 5: Froschfleisch und andere Delikatessen

23 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Wieder einmal kann sich die Grenzpolizei auf ihre vierbeinige Unterstützung verlassen: Ein Spürhund lüftet das unglaubliche Geheimnis einer Passagierin - und noch eintweiterer Fluggast fällt mit seiner Geheimnistuerei auf.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen