Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Gescheitertes Liebesglück

Staffel 8Folge 1vom 15.08.2026
Gescheitertes Liebesglück

Gescheitertes LiebesglückJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 1: Gescheitertes Liebesglück

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann und seine Mutter kommen aus Vietnam an. Doch irgendetwas scheint sich im Gepäck des Mannes zu befinden, was dieser vor seiner Mutter verstecken möchte. Als verbotene Gegenstände in den Koffern eines chinesischen Pärchens gefunden werden, geraten diese in Streit.

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 11 Staffeln und Folgen