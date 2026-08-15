Gescheitertes LiebesglückJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 1: Gescheitertes Liebesglück
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann und seine Mutter kommen aus Vietnam an. Doch irgendetwas scheint sich im Gepäck des Mannes zu befinden, was dieser vor seiner Mutter verstecken möchte. Als verbotene Gegenstände in den Koffern eines chinesischen Pärchens gefunden werden, geraten diese in Streit.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International