Border Patrol Australia
Folge 19: Der motivierte Boxer
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Boxer kommt am Flughafen an. Als er kontrolliert wird, zeigt er sich wenig kollaborativ. Und in einer geheimnisvollen Tasche werden die Beamten fündig.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International