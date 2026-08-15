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Border Patrol Australia

Der Luxuswein

Staffel 8Folge 16vom 15.08.2026
Der Luxuswein

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Folge 16: Der Luxuswein

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein chilenischer Tourist lügt den Behörden unverfroren ins Gesicht. In der Tasche einer Chinesin werden bizarre Baby-Medikamente gefunden. Und ein nervöser Passagier beginnt plötzlich, sich auszuziehen.

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