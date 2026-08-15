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Border Patrol Australia

Die Gesetze der Natur

Staffel 8Folge 12vom 15.08.2026
Die Gesetze der Natur

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Folge 12: Die Gesetze der Natur

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein ohnehin schon unruhiger Passagier wird zornig, als er auf Drogen untersucht wird. Ein amerikanischer Indianer gibt an, sich nicht an die australischen Gesetze zu halten, und in einigen Motorradteilen wird Heroin gefunden.

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