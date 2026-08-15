Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Schlechte Tarnung

Staffel 8Folge 2vom 15.08.2026
Schlechte Tarnung

Schlechte TarnungJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 2: Schlechte Tarnung

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Frau landet aus China. Als sie kontrolliert wird, bekommt sie nicht nur einen Wutanfall, sondern schnell stellt sich zudem heraus, dass sie im Besitz einer Visitenkarte eines Bordells in Sydney ist - und die Ausweise von drei unbekannten Chinesinnen bei sich hat.

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 11 Staffeln und Folgen