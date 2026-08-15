Border Patrol Australia
Folge 9: Der Koffer aus Saigon
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Passagier zeigt sich vollkommen unbeeindruckt und lässig, nachdem der Drogentest seines Koffers positiv ausfällt. Außerdem stößt die Biosicherheit im Gepäck eines Reisenden auf ein merkwürdiges Gebräu.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International