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Border Patrol Australia

Der falsche Schlüssel

Staffel 8Folge 3vom 15.08.2026
Der falsche Schlüssel

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Border Patrol Australia

Folge 3: Der falsche Schlüssel

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Mann aus Ghana reist ein. Als er befragt wird, gibt er an, mit seiner australischen Frau einreisen zu wollen. Doch seine vermeintliche Frau ist mit einem ganz anderen Mann aus Ghana verheiratet.

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