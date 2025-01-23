Staffel 1Folge 162vom 23.01.2025
Flucht aus dem BelagerungsnetzJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 162: Flucht aus dem Belagerungsnetz
23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Nachdem sie des Mordes an Lady Sakuya verdächtigt werden, müssen sich Boruto und Konohamaru auf die Flucht begeben. Gleichzeitig müssen sie versuchen, die Diebe der Hashirama-Zellen zu finden, ohne dabei von dem Dorf entdeckt zu werden.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media