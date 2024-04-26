Staffel 1Folge 79vom 26.04.2024
Wiedersehen mit MitsukiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 79: Wiedersehen mit Mitsuki
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Um Mitsuki einzusammeln, trifft Borutos Gruppe auf den mächtigen und gefährlichen Ninja Kouyou. Kouyou ist ein unbarmherziger Gegner, der nicht mit sich spaßen lässt, auch wenn er in der Unterzahl gegen Borutos Freunde ist.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media