Staffel 1Folge 199vom 11.02.2025
Boruto
Folge 199: Overload
23 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Naruto bemerkt, dass Deltas Ninja-Werkzeugtechnik einen kritischen Makel hat und nutzt ihn geschickt aus, um sie zu besiegen. Doch bevor er sie verhören kann, verschwindet ihr Körper von selbst. Gleichzeitig hat Boro einen Plan für Kara.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media