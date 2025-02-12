Staffel 1Folge 202vom 12.02.2025
Der KultJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 202: Der Kult
23 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Boro kehrt zu dem Kult zurück, um dort die Rückkehr eines Otsutsuki vorzubereiten, der sich an allen Shinobi rächen soll. Sasuke findet unterdessen einen Ort, an dem Kara geheime Riten durchführt, und versucht zu entkommen, um die anderen zu warnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media