Staffel 1Folge 203vom 13.02.2025
Boruto
Folge 203: Überraschungsangriff
23 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Die Karma-Zeichen von Boruto und Kawaki beginnen, verrückt zu spielen, auch Ino hat einige unheilvollen Vorahnungen. Plötzlich taucht Jigen auf, und versucht, Kawaki zurück zu Kara zu bringen. Doch Naruto beschützt den jungen Ninja.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
Copyrights:© Palatin Media