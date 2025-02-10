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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 197vom 10.02.2025
Delta

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Boruto

Folge 197: Delta

23 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Um sich auf den Kampf gegen Delta vorzubereiten, versuchen Boruto und Kawaki gemeinsam das Karma-Mal zu verstehen. Kawaki kann die Kräfte besser kontrollieren, dennoch geben sich die beiden unter Narutos Aufsicht das Zeichen der Versöhnung.

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