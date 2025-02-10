Staffel 1Folge 197vom 10.02.2025
DeltaJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 197: Delta
23 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Um sich auf den Kampf gegen Delta vorzubereiten, versuchen Boruto und Kawaki gemeinsam das Karma-Mal zu verstehen. Kawaki kann die Kräfte besser kontrollieren, dennoch geben sich die beiden unter Narutos Aufsicht das Zeichen der Versöhnung.
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Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media