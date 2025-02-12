Staffel 1Folge 201vom 12.02.2025
Hohle TränenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 201: Hohle Tränen
23 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Kawaki lernt durch Kurama, wie viele Probleme Naruto in seinem Leben durchmachen musste. Dabei sieht er auch, wie viel Einsamkeit die Rolle des Hokage mit sich bringt. Dadurch bemerkt er endlich, was für eine starke Verbindung er zu Naruto hat.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media