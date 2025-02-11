Staffel 1Folge 200vom 11.02.2025
Der letzte SchliffJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 200: Der letzte Schliff
23 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Weil Kawakis Arm nicht mehr repariert werden kann, besorgt ihm Naruto eine Prothese. Doch da der junge Ninja immer noch Angst vor Delta hat, bittet er den Hokage, ihn in der Kontrolle seines Chakras zu unterrichten. Gleichzeitig gerät Kara in Panik.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media