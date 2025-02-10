Staffel 1Folge 198vom 10.02.2025
MonsterJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 198: Monster
23 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Delta kommt im Dorf an und wird von Naruto zum Kampf gestellt. Obwohl sie sich durch ihre Ninja-Werkzeugtechnik gut gegen den Hokage behaupten kann, wird sie in die Ecke gedrängt. Daher entscheidet sie sich, eine gefährliche Technik zu verwenden.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media