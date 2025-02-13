Staffel 1Folge 204vom 13.02.2025
Boruto
Folge 204: Ein übermächtiger Gegner
23 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Jigen versucht Naruto in eine Dimension fernab von Konoha zu ziehen, um ihn dort zu besiegen. Doch Sasuke kann sich dem Kampf anschließen. Dennoch haben die beiden große Probleme, um sich dem Mitglied von Kara gegenüber zu behaupten.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media