Anschlag auf das AkademiefestJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 15.06.2026: Anschlag auf das Akademiefest
23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Ein Unbekannter versucht, Prinzessin Kae im Schlaf zu verletzen. Kawaki kann den Täter in die Flucht schlagen, doch für das bevorstehende Akademiefest ist höchste Vorsicht geboten. Als es während der Veranstaltung zu einem Anschlag kommt, helfen Boruto und die anderen mit, das Gelände nach weiteren Bomben abzusuchen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.