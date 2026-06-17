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Boruto

Die zwei Seiten einer Medaille

ProSieben MAXXFolge vom 17.06.2026
Die zwei Seiten einer Medaille

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Boruto

Folge vom 17.06.2026: Die zwei Seiten einer Medaille

23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Hana kehrt an die Akademie zurück und erfährt von dem Anschlag auf Kae. Die Lehrerin macht sich große Vorwürfe, da sie ihre Schülerin nicht beschützen konnte. Auch Kawaki nimmt wieder am Unterricht teil, um die Prinzessin weiterhin zu bewachen.

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