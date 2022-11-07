Social Mums - Jeder kann uns sehenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 11: Social Mums - Jeder kann uns sehen
43 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12
Wie ist es, als Mutter in den sozialen Medien aktiv zu sein? Und wie reagiert das Umfeld auf Mütter, die regelmäßig Content produzieren und ihn posten? Bei Britt ist heute unter anderem Talk-Gast Katja im Studio. Ihr wird immer wieder vorgeworfen, zu viel auf Social Media live zu gehen, anstatt die Zeit zu nutzen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Und welche Erfahrungen und Meinungen bringen Britts weitere Talk-Gäste in die Diskussion ein?
