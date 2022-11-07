Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Social Mums - Jeder kann uns sehen

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 07.11.2022
Social Mums - Jeder kann uns sehen

Social Mums - Jeder kann uns sehenJetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 11: Social Mums - Jeder kann uns sehen

43 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12

Wie ist es, als Mutter in den sozialen Medien aktiv zu sein? Und wie reagiert das Umfeld auf Mütter, die regelmäßig Content produzieren und ihn posten? Bei Britt ist heute unter anderem Talk-Gast Katja im Studio. Ihr wird immer wieder vorgeworfen, zu viel auf Social Media live zu gehen, anstatt die Zeit zu nutzen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Und welche Erfahrungen und Meinungen bringen Britts weitere Talk-Gäste in die Diskussion ein?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen