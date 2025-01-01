Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Kein Bock auf Arbeit - ich will mein Leben genießen!

SAT.1Staffel 1Folge 67
Kein Bock auf Arbeit - ich will mein Leben genießen!

Kein Bock auf Arbeit - ich will mein Leben genießen!Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 67: Kein Bock auf Arbeit - ich will mein Leben genießen!

35 Min.Ab 12

Nach dem Schulabschluss beginnt das Arbeitsleben. Für einen Großteil der Gesellschaftsmitglieder ist das eine selbstverständliche Entwicklung, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch das gilt nicht für jede:n. Britt begrüßt heute Gäste, die ihre kostbare Lebenszeit nicht für Arbeit "opfern" wollen. Und sie begrüßt Gäste, die berufstätig sind und diese Haltung überhaupt nicht verstehen können. Finden sie, trotz unterschiedlicher Meinungen, auch gemeinsame Ansätze?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen