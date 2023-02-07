trans - mein Weg zum wahren IchJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 57: trans - mein Weg zum wahren Ich
45 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Britt begrüßt heute Transmann Patrick im Studio. Im Internet wurde er von zahlreichen Fans auf seinem Weg der Transition begleitet. Bei Britt spricht er ganz offen über seine geschlechtsangleichenden Operationen. Von seiner Familie gab es auf sein Outing nur positive Reaktionen. Aber was, wenn Akzeptanz und Verständnis im Umfeld fehlen? Britts Gast Carmen hat heute keinerlei Kontakt mehr zu ihrer Familie und sie erzählt im Talk, wie sie damit inzwischen umgeht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1