Alkohol in der Schwangerschaft - was für krasse Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 54vom 02.02.2023
44 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12

Alkohol ist eine große Gefahr für Kinder im Mutterleib. Denn sie können Entwicklungsschäden von einer vorgeburtlichen Alkoholexposition davontragen. Britt empfängt heute Gäste im Studio, die an der fetalen Alkoholspektrumstörung leiden und über Handicaps sprechen, die ihr Leben und die Gestaltung des Alltags beeinflussen. Gemeinsam mit Expert:innen wollen sie aufklären und offen Fragen zu den Folgen von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft beantworten.

