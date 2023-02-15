Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Reine Kopfsache - Wenn Haare zum Problem werden

SAT.1Staffel 1Folge 63vom 15.02.2023
Folge 63: Reine Kopfsache - Wenn Haare zum Problem werden

44 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12

Doppeltes Comeback: Britt Hagedorn kehrt in den SAT.1-Nachmittag zurück. Und SAT.1 bringt den 90er-Jahre TV-Talk zurück. In "Britt - Der Talk" begrüßt Britt Hagedorn täglich ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?". Es wird über all das diskutiert, gelacht und gestritten, was Gäste und Zuschauer:innen bewegt - große Gefühle und überraschende Wendungen garantiert.

