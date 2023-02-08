Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Mein Kind ist außergewöhnlich

SAT.1Staffel 1Folge 58vom 08.02.2023
Mein Kind ist außergewöhnlich

Mein Kind ist außergewöhnlichJetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 58: Mein Kind ist außergewöhnlich

44 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12

Heute begrüßt Britt stolze Eltern im Studio, die einen Einblick in ihren außergewöhnlichen Familien-Alltag geben. Mit dabei sind Marina und ihre Tochter Mirjam, die Leistungsschwimmerin mit Handicap ist. Die 23-jährige Celina sitzt durch eine Spinale Muskelatrophie im Rollstuhl und setzt sich aktiv für mehr Inklusion in der Gesellschaft ein. Außerdem erzählen die Eltern von Laetitia, wie sie die Erziehung ihres hochbegabten Kindes mit einem IQ von 144 Punkten gestaltet haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen