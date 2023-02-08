Mein Kind ist außergewöhnlichJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 58: Mein Kind ist außergewöhnlich
44 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12
Heute begrüßt Britt stolze Eltern im Studio, die einen Einblick in ihren außergewöhnlichen Familien-Alltag geben. Mit dabei sind Marina und ihre Tochter Mirjam, die Leistungsschwimmerin mit Handicap ist. Die 23-jährige Celina sitzt durch eine Spinale Muskelatrophie im Rollstuhl und setzt sich aktiv für mehr Inklusion in der Gesellschaft ein. Außerdem erzählen die Eltern von Laetitia, wie sie die Erziehung ihres hochbegabten Kindes mit einem IQ von 144 Punkten gestaltet haben.
