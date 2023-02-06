Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Ich bin ein Medium

SAT.1Staffel 1Folge 56vom 06.02.2023
Ich bin ein Medium

Britt - Der Talk

Folge 56: Ich bin ein Medium

45 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12

Carla Anita arbeitet als "Medium". Sie sagt, dass sie Botschaften aus dem Jenseits empfangen kann, während sie schreibt. Ob sie Robert helfen kann, der sich sehnlichst wünscht noch einmal Kontakt zu seinem verstorbenen Vater aufzunehmen? Lara hingegen berichtet bei Britt im Studio, wie sie mit Tieren und auch Pflanzen kommuniziert. Elke ist skeptisch, was die selbst konstatierten Fähigkeiten eines "Mediums" betrifft. Wird sie heute bei Britt ihre Meinung ändern?

