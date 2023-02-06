Britt - Der Talk
Folge 56: Ich bin ein Medium
45 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12
Carla Anita arbeitet als "Medium". Sie sagt, dass sie Botschaften aus dem Jenseits empfangen kann, während sie schreibt. Ob sie Robert helfen kann, der sich sehnlichst wünscht noch einmal Kontakt zu seinem verstorbenen Vater aufzunehmen? Lara hingegen berichtet bei Britt im Studio, wie sie mit Tieren und auch Pflanzen kommuniziert. Elke ist skeptisch, was die selbst konstatierten Fähigkeiten eines "Mediums" betrifft. Wird sie heute bei Britt ihre Meinung ändern?
Britt - Der Talk
Genre:Talk, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1