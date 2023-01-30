Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 51vom 30.01.2023
45 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 12

Welche Wünsche sollte man seinen Kindern erfüllen? Und wann ist es angebracht, beim Beschenken des Nachwuchses einen Schlussstrich zu ziehen? Britts heutiger Talkgast Stefanie versucht ihren Kindern alle Wünsche von den Augen abzulesen, auch wenn es mal teurer wird. Carla kann das nicht verstehen. Ihre Kinder sollen früh lernen, mit Geld verantwortungsvoll umzugehen. Finden die beiden Mütter und Britts weitere Gäste im Talk einen gemeinsamen Nenner?

SAT.1
