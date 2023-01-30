Verwöhntes Gör - Pass auf, Du verziehst Dein Kind!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 51: Verwöhntes Gör - Pass auf, Du verziehst Dein Kind!
45 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 12
Welche Wünsche sollte man seinen Kindern erfüllen? Und wann ist es angebracht, beim Beschenken des Nachwuchses einen Schlussstrich zu ziehen? Britts heutiger Talkgast Stefanie versucht ihren Kindern alle Wünsche von den Augen abzulesen, auch wenn es mal teurer wird. Carla kann das nicht verstehen. Ihre Kinder sollen früh lernen, mit Geld verantwortungsvoll umzugehen. Finden die beiden Mütter und Britts weitere Gäste im Talk einen gemeinsamen Nenner?
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen