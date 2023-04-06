Sexgott! Ich weiß, was Frauen wollen!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 70: Sexgott! Ich weiß, was Frauen wollen!
34 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12
Britts heutige Gäste behaupten von sich, einer Frau jeden Wunsch von den Augen ablesen zu können. Viel heiße Luft, aber nichts dahinter? Julika möchte das herausfinden. Sie stellt die männlichen Talkpartner auf die Probe und klärt sie über ihre echten Bedürfnisse auf. Kann sie den Möchtegerns mit Britts Hilfe die Augen öffnen?
Britt - Der Talk
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1