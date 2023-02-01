LGBTQIA+ - Kann mir das mal einer erklärenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 53: LGBTQIA+ - Kann mir das mal einer erklären
45 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12
Was bedeutet das Kürzel "LGBTQIA+"? Wofür steht die Regenbogenfahne? Wie ist es, wenn die eigene Geschlechtsidentität vom biologischen Geschlecht und gesellschaftlich geprägten Rollenbildern abweicht? Britts Gäste klären heute genau darüber auf und schildern ihre persönlichen Erfahrungen. Bildungsarbeiter Marcel informiert an Schulen. Benjamin ist non-binär. Und auch die lesbische Mama Jasmin und Travestiekünstlerin GéROMYna geben Einblick in ihren Alltag und die Community.
Britt - Der Talk
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1