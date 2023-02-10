Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Tiefer, breiter, schneller! Für mein Auto mache ich alles

SAT.1Staffel 1Folge 60vom 10.02.2023
Tiefer, breiter, schneller! Für mein Auto mache ich alles

Britt - Der Talk

Folge 60: Tiefer, breiter, schneller! Für mein Auto mache ich alles

44 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12

In der Autoszene unterscheidet man zwischen Tunern, Rasern und Posern. Yunus ist Tuner. Er steckt viel Zeit, Geld und Leidenschaft in sein Auto, um es optisch zu veredeln. Ein Hobby, das Kumpel Abidin gar nicht versteht. Für ihn ist Yunus ein Poser und Tuning prollig und out. Erotikmodel Nina Devil zeigt, wie weiblich das Autogeschäft geprägt ist. Umweltschützer Felix kann ihr Autofaible nicht nachvollziehen. Und wie stehen Britts Gäste eigentlich zu einem Tempolimit?

