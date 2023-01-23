Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hilfe, meine Brüste haben mich krank gemacht

SAT.1Staffel 1Folge 46vom 23.01.2023
44 Min.Folge vom 23.01.2023Ab 12

Brigitte berichtet, dass sie jahrelang unter "Breast Implant Illness" litt, ohne zu ahnen, dass es ihre Brustimplantate waren, die ihren Körper krank gemacht haben. Doch nicht nur Frauen können unter ihren Brüsten leiden: Der heute 25-jährige Max litt schon als kleiner Junge unter seinem "Männerbusen". Expertin Dr. Heike Arnold klärt auf und beantwortet Fragen zu diesem sensiblen Thema.

