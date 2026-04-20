Der Pontiac-Bandit und Jake sind CopsJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Der Pontiac-Bandit und Jake sind Cops
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Terry sowie Amy und Charles sind immer noch hinter den geflohenen Sträflingen her. Und wer wird die aberwitzige Wette, wer mehr Verbrecher schnappt, gewinnen? Der Verlierer muss in die Wohnung des Siegers einziehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen