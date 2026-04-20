Brooklyn Nine-Nine
Folge 18: Amy liebt Prüfungen
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Wenige Stunden vor ihrer Prüfung verschwindet Amy spurlos; das Team macht sich große Sorgen. Was ist bloß passiert? Jake und Rosa machen sich auf die Suche, doch werden die beiden sie rechtzeitig finden?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen