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Brooklyn Nine-Nine

Erzählen Sie das der Krummschnabelente

NBCUniversalStaffel 4Folge 2vom 20.04.2026
Erzählen Sie das der Krummschnabelente

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 2: Erzählen Sie das der Krummschnabelente

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jakes und Holts Versuch, den Mafiaboss Jimmy Figgis festzunehmen, scheitert gewaltig. Als sie versuchen, sich Schusswaffen zu beschaffen, werden sie festgenommen und landen auf dem Polizeirevier. Dort hat aber ein neuer Captain das Sagen ...

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