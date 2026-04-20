Danke fürs Heroin, sexy JesusJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 15: Danke fürs Heroin, sexy Jesus
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach Lieutenant Hopkins' Prüfung wartet die Crew auf die endgültige Entscheidung, ob das 99. Revier schließen muss. Um in letzter Minute einen Aufschub zu erreichen, melden sich Jake und Boyle freiwillig für den einzigen Fall, den es zu lösen gibt: den Diebstahl eines Kinderfahrrads. Da es möglicherweise das letzte Mal ist, dass die beiden zusammen ermitteln, geben sie Vollgas ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen