Brooklyn Nine-Nine
Folge 19: Cowabunga, Mutter
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Captain Holts Mutter ist völlig verzweifelt: Ihr Haus wurde ausgeraubt. Kurzerhand bittet sie das Team vom 99. Revier um Hilfe. Derweil planen Terry, Rosa und Boyle, den Pausenraum zu verschönern und Amy weiht Gina in die Kunst des Autoreifenwechsels ein.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen