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Brooklyn Nine-Nine

Cowabunga, Mutter

NBCUniversalStaffel 4Folge 19vom 20.04.2026
Cowabunga, Mutter

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 19: Cowabunga, Mutter

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Captain Holts Mutter ist völlig verzweifelt: Ihr Haus wurde ausgeraubt. Kurzerhand bittet sie das Team vom 99. Revier um Hilfe. Derweil planen Terry, Rosa und Boyle, den Pausenraum zu verschönern und Amy weiht Gina in die Kunst des Autoreifenwechsels ein.

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