Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Das hier war kein Schnufall

NBCUniversalStaffel 4Folge 9vom 20.04.2026
Das hier war kein Schnufall

Das hier war kein SchnufallJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 9: Das hier war kein Schnufall

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team ist stinksauer: Seit Wochen müssen sie Nachtschichten schieben, weil Captain CJ mit einem Fall völlig überfordert ist. Als wichtige Beweismittel verschwinden, heckt Jake einen Plan aus, um den unqualifizierten Chefermittler endlich loszuwerden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen