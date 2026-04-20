Das hier war kein SchnufallJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: Das hier war kein Schnufall
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team ist stinksauer: Seit Wochen müssen sie Nachtschichten schieben, weil Captain CJ mit einem Fall völlig überfordert ist. Als wichtige Beweismittel verschwinden, heckt Jake einen Plan aus, um den unqualifizierten Chefermittler endlich loszuwerden.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen